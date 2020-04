A l'image de Killian Tillie à Gonzaga pendant quatre ans, un Français va rejoindre l'une des facs les plus compétitives de toute la NCAA ! Daniel Batcho, 18 ans et pensionnaire de l'INSEP, s'est engagé avec les Arizona Wildcats, a-t-il annoncé à ESPN jeudi. Le pivot français gravement blessé au genou et absent pendant toute la saison 2018-2019, est sorti des radars ces derniers mois, avant d'effectuer là un retour en force. Les scouts à travers le globe considèrent généralement Batcho comme le plus gros talent intérieur européen de sa catégorie d'âge avec l'Espagnol Usman Garuba, annoncé comme un lottery-pick possible dans la Draft 2021.

MVP du Adidas Next Generation Tournament à Belgrade en février dernier grâce à un match à 24 points, 15 rebonds et 3 contre face au Partizan en finale, Daniel Batcho va évoluer sous les ordres de Sean Miller, l'un des coaches universitaires les plus estimés du pays.

Batcho, 2,08 m, est réputé pour son jeu puissant et son instinct au rebond. Il est capable d'évoluer sur les postes 4 et 5, avec du toucher et une qualité de passe intéressante. La nouvelle promo des Wildcats aura une connotation étrangere importante, puisque pour renouveler l'équipe, Arizona a aussi bouclé le recrutement du Canadien Ben Mathurin et du meneur estonien Kerr Krüsa, en provenance du Zalgiris.