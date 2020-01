Danilo Gallinari surveillé avec attention par les Boston Celtics

La deadline des trades approche à grands pas. Le 6 février prochain, les franchises NBA ne seront plus autorisées à réaliser des échanges. Et comme souvent, plusieurs joueurs ont de grandes chances de changer d'équipe. On pense notamment à Danilo Gallinari. Dans la dernière année de son contrat, l'Italien, malgré ses bonnes performances, n'incarne pas l'avenir de l'Oklahoma City Thunder. Avant donc de probablement le perdre sans la moindre contrepartie l'été prochain, OKC risque de vouloir l'échanger pour récupérer des atouts. Et étant donné les qualités de l'ailier, les prétendants pour les Playoffs devraient se bousculer. Selon les informations du journaliste du Bleacher Report Eric Pincus, les Boston Celtics le surveillent attentivement.

Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise. Actuellement à la 3ème place de la Conférence Est, la franchise du Massachusetts aura besoin de renforts pour vraiment jouer le titre NBA. Cependant, est-ce que l'ajout de Gallinari sera vraiment payant ? Pas sûr. Par rapport à l'effectif à la disposition de l'entraîneur Brad Stevens, on a surtout l'impression que les Celtics ont besoin d'une (ou plusieurs) arrivée de poids à l'intérieur. Encore cette nuit, Boston a subi la loi des Philadelphia Sixers (98-109), pourtant privés de Joel Embiid, dans la raquette. Depuis le départ d'Al Horford l'été dernier, il y a un vrai manque dans la peinture chez les Celtics. Un problème qui semble donc plus urgent à régler par rapport à un éventuel intérêt pour Danilo Gallinari...