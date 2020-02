Danilo Gallinari au Miami Heat, pour l’instant ça coince…

Après le trade pour Andre Iguodala, le Miami Heat a dans l'idée de récupérer également l'ailier de l'Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari. Afin de faire ce deal, la franchise floridienne avait dans l'idée d'intégrer OKC dans l'échange avec les Memphis Grizzlies. Mais pour l'instant, ça coince ! En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le Heat n'a pas réussi à trouver un accord avec le Thunder dans le cadre d'un trade à trois équipes. Pour autant, l'avenir de l'international italien peut toujours s'écrire à Miami avant la deadline de 21h...

Memphis and Miami are focusing on a two-team deal on Andre Iguodala. With Miami and Oklahoma City still unable to reach an agreement on a three-team trade that would land Danilo Gallinari with the Heat. League sources tell ESPN. Talks are fluid until 3 PM.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020