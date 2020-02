Danilo Gallinari serait partant pour rester au Thunder

Danilo Gallinari était proche de rejoindre Miami il y a quelques jours. L’Italien était fortement convoité par le Heat, qui avait déjà un transfert en place avec le Thunder. Mais à la condition que l’ailier accepte de prolonger sans pour autant engraisser la masse salariale de la franchise au-delà de 2021. Lui voulait un contrat plus long. Il assure aujourd’hui que sa priorité était de toute façon de ne pas bouger.

« Je voulais vraiment rester ici. Ça aurait été très difficile de quitter cette atmosphère, ce groupe qui gagne et des coéquipiers géniaux », assure le vétéran. « J’espère [prolonger au Thunder]. Mais cet été sera intéressant pour moi… Mais c’est sûr que ça serait une super option pour moi. »

Danilo Gallinari tourne à plus de 19 points et 5 rebonds de moyenne depuis le coup d’envoi de la saison. Il sera l’un des joueurs les plus convoités de l’intersaison. On verra si le Thunder est prêt à mettre le prix pour conserver son ailier titulaire.