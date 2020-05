Danny Green donne le Michael Jordan des Spurs

Le nom de Michael Jordan est sur toutes les lèvres depuis l’arrêt de la NBA. Le documentaire « The Last Dance » a ramené un peu plus la légende sur le devant de la scène. Et les anecdotes et comparaisons pleuvent jour après jour. Danny Green est allé jusqu’à trouver quelle figure emblématique des San Antonio Spurs lui faisait le plus penser à MJ.

« Pop [Gregg Popovich] sans aucune hésitation. Parce qu’il n’en a rien à faire de vos états d’âme. Pour être Michael Jordan, il faut savoir être méchant. Il n’y a pas beaucoup de gars qui ont ça en eux. »

La rigueur et la discipline légendaire de Gregg Popovich. Un coach qui n’hésite pas à allumer ses joueurs. Mais qui les tire le plus souvent vers le haut. En tout cas, c’est intéressant que ce soit avec un entraîneur que Danny Green compare Michael Jordan. C’est original et ça change des rapprochements habituels.

Via Clutch Points