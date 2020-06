Danny Green admet des zones de flou pour la bulle à Disney

Même si un mouvement, initié par Kyrie Irving, souhaite un boycott, la reprise de la NBA reste prévue pour le 30 juillet prochain. Interrompue par l'épidémie du coronavirus le 11 mars dernier, la saison 2019-2020 va se terminer dans une bulle à Disney (Orlando). Actuellement, il y a de nombreux débats concernant la volonté des joueurs de se rendre en Floride. Par rapport au mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis mais aussi aux risques liés au Covid-19. Et justement, à ce sujet, l'arrière des Los Angeles Lakers Danny Green a reconnu des zones de flou par rapport aux mesures sanitaires mises en place par la NBA.

"Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce plan de reprise. Les changements sont nombreux tous les jours. Nous devons trouver des solutions. On peut dire qu'on sait à 80% comment les choses vont se dérouler à Orlando. Mais certains éléments sont en discussions. La location des équipes, comment les gérer et comment organiser cette bulle. Pour le moment, cette bulle ne semble pas assez efficace pour eux et pas assez flexible pour nous. Il faut donc trouver des solutions.

La plus inquiétude pour les équipes est par rapport aux hôtels. Comment on s'organise ? La distanciation sociale ? Les visites des amis et de la famille ? Quelle quarantaine pour eux ? Quelle quarantaine si on quitte la bulle ? La fréquence pour les tests ?", a ainsi lancé Danny Green pour USA Today.

Dans les semaines à venir, les différentes parties devront absolument s'entendre sur tous les points. De très longues discussions à avoir avant de pouvoir éventuellement profiter de la reprise de la NBA.