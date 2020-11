Quelle intersaison pour les Los Angeles Lakers ? Sacrés champions NBA, les Angelenos vont devoir réaliser des choix importants. Tout d'abord, la franchise californienne va bien évidemment verrouiller l'intérieur Anthony Davis. Mais ensuite, quel plan pour le patron des Lakers Rob Pelinka ?

Car sur cette intersaison, les Lakers vont disposer de très nombreux agents libres. On pense notamment à Rajon Rondo ou encore Dwight Howard. De plus, Danny Green et Kyle Kuzma, sous contrat, font l'objet de nombreuses rumeurs concernant un possible trade.

Autant dire que l'effectif pourrait donc être totalement chamboulé. Pourtant, de son côté, Green pense que le groupe actuel des Lakers peut viser le back-to-back.

"La gestion de la Free Agency ? Il faut être lucide, ça va forcément être difficile de ramener les 10 joueurs libres. Mais si on parvient à ramener la majorité des joueurs, avec en plus le noyau déjà en place, je crois que nous avons toujours le potentiel pour réaliser de grandes choses", a estimé Danny Green pour son podcast.

Danny Green, ses vérités sur son potentiel départ des Lakers

Et effectivement, en conservant la majorité de ce groupe, les Lakers peuvent viser le titre. Mais il faudra faire attention car le moindre départ important pourrait avoir de grandes conséquences. Puis on se doute que Pelinka a aussi l'ambition d'améliorer le roster. Danny Green pourrait d'ailleurs en faire les frais...