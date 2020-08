Il est méconnu, loin des rookies les plus scrutés en NBA. Et pourtant, Darius Bazley est rentré dans l'histoire du Thunder à côté de Russell Westbrook et James Harden

Promis à une place de lotery team, le Thunder d'Oklahoma City est aujourd'hui en playoffs, à une magnifique 5e place. Le résultat d'une belle alchimie collective menée par Chris Paul, sous la houlette de Billy Donovan, finaliste pour le COY. Autour du multiple All-Star, les SGA, Schroeder, Gallinari, Adams se montrent sous leur meilleur jour. Le revenant Andre Roberson aura également sa carte à jouer. Et puis, il y a des petits nouveaux Lugentz Dort et Darius Bazley.

Les deux rookies sont des belles surprises (Dort n'a pas été drafté, Bazley 23e) qui ont un rôle important dans la rotation d'OKC. Dans la bulle, le second nommé a même montré des signes de progression. En six rencontres, il a déjà passé la barre des 10 points à quatre reprises. Soit presque autant que sur les 53 rencontres précédentes (5 fois). Mieux encore, le gaucher de 2,03m reste sur deux performances remarquables.

Comment le Thunder a fait déjoué les Lakers

Face aux Wizards, il a signé une copie à 23 points et 7 rebonds à 8/13 dont 5/8 de loin. Rebelotte 24 heures plus tard avec 22 points et 10 rebonds dans le revers contre Phoenix. C'est tout simplement la troisième fois dans l'histoire de la franchise qu'un débutant inscrit au moins 20 points dans deux matches consécutifs.

Les deux autres ? deux anciens MVP James Harden et Russell Westbrook. Pas de Kevin Durant puisqu'il avait débuté sa carrière aux Sonics. Une statistique qui ne signifie pas grand chose dans l'absolu. Mais qui témoigne de l'influence de plus en plus importante de Darius Bazley dans la bulle. De bonne augure avant le début des playoffs.