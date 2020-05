Darrell Armstrong, l’homme qui a fait un layup à concours de dunks

Darrell Armstrong était un joueur très peu utilisé quand il a été invité au concours de dunks du All-Star Weekend en 1996. Mais le meneur de poche du Magic a réussi à se faire un nom. Peut-être pas de la meilleure des manières. En effet, l'une de ses tentatives est restées dans les mémoires. Alors qu'il s'élançait pour dunker, il a finalement ralenti pour... finir en layup.

Le plus drôle, c'est qu'il s'est foiré sur plusieurs tentatives.

Plus on regarde l'action, plus elle nous fait rire. Heureusement pour Darrell Armstrong, le reste de sa carrière fut plus intéressant avec notamment un doublé meilleur sixième / meilleure progression de l'année en 1999.