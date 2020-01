Darren Collison prêt à faire son retour en NBA, à Los Angeles !

Et si le joueur susceptible de faire la différence entre les Clippers et les Lakers n’était pas celui que l’on croyait ? Alors que les deux armadas sont prêtes à se livrer une bataille pour récupérer Andre Iguodala aux Memphis Grizzlies, elles pourraient aussi se concurrencer sur un nouveau dossier. Celui de Darren Collison. Le meneur de 32 ans a un peu été oublié après avoir annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière.

Une décision qui avait surpris tout le monde puisque le vétéran était éligible à un contrat autour des 10 millions annuels. En effet, il était alors l’une des valeurs sûres à son poste en NBA ! Plus de 11 points et 6 passes de moyenne avec les Indiana Pacers. Mais Collison, témoin de Jéhovah, voulait se consacrer pleinement à sa religion.

« Même si j’aime toujours le basket, je sais qu’il y a plus important, à savoir ma famille et ma foi. Aider les autres me rend tellement heureux. Ce bonheur n’a pas d’équivalent », commentait alors l’intéressé.

Selon ESPN, Darren Collison voudrait donc faire son retour dans la grande ligue. Avec une destination dans le viseur : Los Angeles. Une aubaine pour les Lakers et les Clippers, qui chercheront sans doute à l’ajouter à leur effectif. Adrian Wojnarowski précise tout de même qu’une éventuelle signature du bonhomme n’aura pas lieu avant février. Une fois la deadline des transferts passée.

Collison a déjà joué pour Doc Rivers aux Los Angeles Clippers. Mais il a aussi connu Frank Vogel, le coach des Los Angeles Lakers, quand il était aux Pacers.