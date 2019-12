David Blatt débarque aux Knicks comme consultant des opérations basket

Les Knicks vont mieux depuis une dizaine de jours. À tel point qu'ils ne sont plus derniers de l'Est, place laissée hier aux Atlanta Hawks. On reste loin d'une optique d'un top 8, mais ça avance petit pas par petit pas. En coulisses également, certaines choses commencent à bouger. Si on attend une éviction du duo Steve Mills-Scott Perry, un troisième homme vient d'être nommé à leurs côtés en tant que consultant des opérations basket. Un poste, en somme, à la Jerry West que ce soit aux Warriors ou aujourd'hui aux Clippers. Il s'agit de David Blatt, qui était encore coach à l'Olympiakos il y a quelques semaines. À 60 ans, l'ancien chef de meute des Cavs a décidé de ne plus entraîner pour se consacrer à sa nouvelle carrière, dans le front office d'une franchise.

Ami de Steve Mills depuis de nombreuses années, David Blatt ne va pas débuter cette nouvelle étape dans les meilleures dispositions. Aux Knicks, il met les pieds dans une organisation malade, où la gangrène s'est propagé à tous les étages. Son travail ne fait que commencer puisqu'il va falloir remettre un peu d'ordre dans la maison, à commencer par la recherche du remplaçant de David Fizdale. L'été prochain, il aura néanmoins de l'argent et un pick sans doute intéressant pour aider son président et son GM à monter un groupe cohérent.