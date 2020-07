David West réalise une prédiction pour la saison 2020-2021 des Warriors

Les Golden State Warriors ont connu un exercice catastrophique. Avec le pire bilan de la NBA, la franchise californienne se trouve actuellement en vacances. Il faut dire que les Dubs n'ont pas été épargnés avec le départ de Kevin Durant, pour les Brooklyn Nets, puis les blessures de Klay Thompson et Stephen Curry. Avec le retour des Splash Brothers, la récente arrivée d'Andrew Wiggins et un futur choix bien placé à la prochaine Draft, les Warriors ont cependant des chances de relancer la machine lors de la saison 2020-2021. Et de son côté, l'ancien intérieur de Golden State David West ne s'inquiète pas.

"Je pense qu'ils seront prêts à repartir vers l'avant, franchement. Vous savez, je crois qu'ils seront assez fous pour se sentir dans un mode où ils ont des choses à prouver. Donc cela ne représentera pas une surprise de les voir revenir afin de chambouler la Ligue.

Comme ils l'ont déjà fait, avec une énorme confiance. Je pense qu'ils peuvent tout recommencer comme au début", a annoncé David West pour The Athletic.

Il y a tout de même des incertitudes au sujet des hommes de Steve Kerr. En réalité, l'avenir des Warriors va surtout dépendre du duo Thompson - Curry. Seront-ils capables de revenir au sommet et d'éviter les blessures ? Si c'est le cas, il faudra effectivement compter sur Golden State !