L' été des San Antonio Spurs ne s'est pas vraiment passé comme prévu, la faute à un homme revenu sur sa parole. En prévoyant de filer 20M sur deux ans à Marcus Morris, les Texans devaient, au préalable, se faire un peu de place. Exit donc Davis Bertans, envoyé sans ménagement dans la capitale. Parce que la NBA est un business comme il aime tous si bien le dire. Sauf qu'au moment de signer l'ancien ailier des C's, ce dernier change brutalement d'avis pour prendre 15M chez les Knicks. Depuis, le Letton fait les beaux jours des Wizards autant qu'il manque cruellement à Pop.

En même temps, qui aurait pu miser sur des stats pareilles au premier tiers de la saison. Plus de 15 points par match à 47% et surtout un excellent 45,7% derrière la ligne. Le tout en prenant sa chance plus de 8 fois en moyenne. Un vrai candidat MIP au contrat expirant. Si Davis Bertans continue comme ça, les franchises vont commencer à se manifester pour l'accueillir l'été prochain. Son actuel GM, Tommy Shepard, le sait bien et il n'a pas l'intention de le laisser filer.

"Nous avons l'intention de la garder. C'est exactement le type de joueur que nous voulons avoir dans notre organisation. Je pense qu'il veut être ici. Il y a beaucoup de bruits de couloir dans cette ligue, la plupart venant des équipes voulant Davis. Mais une des équipes qui le veut, l'a déjà. Nous voulons le conserver et nous sommes excités par le fait qu'il grandisse".

On peut déjà imaginer que plusieurs équipes en manque de shooteurs ne lésineront pas sur les millions pour attirer un des meilleurs snipers de la ligue.