De’Aaron Fox, le dragster passe à la vitesse supérieure !

Les Sacramento Kings ont gagné 5 de leurs 6 derniers matches. La nuit dernière, la franchise californienne a même surclassé les Golden State Warriors (141-119). Avec l'absence de Stephen Curry, De'Aaron Fox a été le grand bonhomme de cette rencontre.

Et c'est simple, le meneur des Kings a même signé l'un de ses meilleurs matches en carrière. En tout cas, il s'agit de son record personnel avec 44 points. Une performance exceptionnelle au cours d'une soirée particulière ? Non, pas vraiment...

Car depuis plusieurs semaines, le jeune talent de 23 ans marche littéralement sur l'eau. Peu en lumière en raison des résultats parfois inconstants (et frustrants) de Sacramento, Fox passe véritablement un cap cette saison.

De'Aaron Fox, une pointe à 44 points

Face aux Warriors, Fox a quasiment réalisé une performance parfaite. Avec ses pénétrations, il a fait très mal à la défense des Dubs. Adroit sur la globalité de la partie (16/22 aux tirs), il aurait pu faire encore plus mal à Golden State en étant encore plus précis à longue distance (3/7). Mais on a presque envie de dire "heureusement"...

Car sur le reste, il a réellement frôlé la perfection. Dans son implication, le natif de La Nouvelle-Orléans a montré l'exemple à ses partenaires. Avec sa vitesse et son agressivité, le meneur a toujours mis la pression sur ses adversaires.

Le tout sans perdre en efficacité. La preuve avec ses 7 passes décisives (pour 2 ballons perdus), mais aussi ses 3 interceptions. Et malgré la possibilité de faire un gros carton, Fox voulait surtout se concentrer sur le plus important : la victoire.

"Mes coéquipiers n’arrêtaient pas de me crier : 'il te faut les 50'. De mon côté, j'étais plus en mode : 'Il faut simplement finir ce match. Il y aura d'autres opportunités pour faire ça'. Je n'avais pas l'intention de chercher un record en carrière. Après si je sentais bien un tir, je prenais mes responsabilités", a répondu De'Aaron Fox face à la presse.

Et effectivement, il n'a absolument pas forcé son jeu. En tout cas, cette nouvelle copie XXL confirme tout simplement une vraie montée en puissance sur les dernières semaines.

De’Aaron Fox est-il déjà le meilleur Fox de tous les temps ?

Le moteur bien chaud !

Car si les Kings enchaînent les victoires, Fox joue bien évidemment un grand rôle dans cette série positive. Sur les 10 derniers matches, il a atteint ou dépassé la barre des 30 points à 6 reprises. Ses 4 autres performances ? 29,28, 29 et 16. En moyenne, il tourne à 30,7 points de moyenne sur cette période.

Et attention, il ne fait pas des stats "pour faire des stats". Son impact se retranscrit aussi sur les résultats des siens. Ce qui reste le plus important. Au fil de la saison, Fox a clairement trouvé son rythme et Sacramento en profite pour retrouver des couleurs.

"C'est amusant à regarder, vraiment. Voir qu'il continue à comprendre des choses, le voir grandir en tant que leader, vocalement mais aussi par son jeu, je prends énormément de plaisir. Il se trouve donc dans une bonne situation actuellement. Et quand De'Aaron joue comme ça, nous sommes plutôt une bonne équipe", a confié son coach Luke Walton.

Walton peut remercier Fox, qui a sûrement sauvé son poste en impulsant cette série positive. En tout cas, dans son sillage, les Kings retrouvent de l'espoir. Actuellement 11ème à l'Ouest, Sacramento reste totalement dans la course pour les Playoffs.

Pour un éventuel "play-in", la franchise californienne compte seulement deux victoires de moins que les Warriors, 10èmes. Autant dire que si De'Aaron Fox continue sur cette lancée, ils ont vraiment un coup à jouer !

De’Aaron Fox, une perf historique pour de bien tristes Kings