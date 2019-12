Contrôlé positif à un produit dopant et suspendu 25 matches par la NBA, Deandre Ayton va reprendre la compétition demain soir.

Les Phoenix Suns vont récupérer leur pivot titulaire. Deandre Ayton, premier choix de la draft 2018, a manqué les 25 derniers matches. Et pour cause, il a été suspendu par la ligue après son contrôle positif à un produit dopant. Plusieurs semaines plus tard, le voilà donc de retour. Il devrait jouer dès demain soir contre les Los Angeles Clippers.

Sa franchise s'en est bien sortie en son absence. En effet, les Suns sont neuvièmes avec un bilan de 11 victoires et 15 défaites. Frank Kaminsky et Aron Baynes se sont imposés comme deux options très intéressantes. Ils jouent dans un registre complètement différent en mettant dedans de loin pour ouvrir des espaces à Devin Booker et Ricky Rubio. Les joueurs de Phoenix vont devoir se réadapter à leur jeune intérieur massif qui, lui, brille près du panier.

Deandre Ayton avait compilé 18 points et 11 rebonds lors du premier match de la saison.

Via The Score