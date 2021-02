« Dear Kobe », le court-métrage émouvant de Kevin Tran

Un peu plus d'un an après la mort de Kobe Bryant, Kevin Tran et Yoshimichi Tamura proposent ce superbe hommage animé.

Kevin Tran, l'un des deux anciens membres du Rire Jaune, aujourd'hui youtubeur avec plus de 5 millions d'abonnés et mangaka, vient de poster une vidéo inattendue et très émouvante. En ce 24 février, il a tenu à rendre hommage à Kobe Bryant, son idole sportive, dans un dessin animé inspiré du "Dear basketball" qui avait permis au Black Mamba de remporter un Oscar.

Un court-métrage très touchant animé par Yoshimichi Tamura auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Il y a un peu plus d'un an, Kobe Bryant disparaissait tragiquement dans un accident d'hélicoptère, avec sa fille Gianna et 7 autres passagers.

