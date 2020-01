Décès de Kobe Bryant : Le duel Lakers-Clippers est finalement reporté

La NBA a préféré décaler à une date ultérieure le choc au sommet entre les deux équipes de Los Angeles, Lakers et Clippers, suite à la mort de Kobe Bryant.

Le silence est d'or. Les Los Angeles Lakers ont préféré se faire discrets suite au décès de leur légende Kobe Bryant et de 8 autre personnes, dont la fille du quintuple champion NBA, dimanche. La franchise, ses membres et ses joueurs font le deuil. Ils ne sont pas en état d'organiser ou de jouer un match et ils ont donc demandé à la ligue de reporter la rencontre prévue avec les Los Angeles Clippers. Ces derniers ont accepté.

LeBron James et ses coéquipiers ont appris la mort de Bryant alors qu'ils étaient dans l'avion, de retour d'un déplacement à Philadelphia. Frank Vogel a averti ses joueurs après avoir reçu un texto.

Les Lakers, organisation où Kobe a passé toute sa carrière et dont il était le premier ambassadeur, sont évidemment dévastés. Plusieurs membres de la franchise étaient très, très proche de la légende.

Via ESPN