Découvrez Kobe Bryant avec un nouveau livre

Kobe Bryant est l'un des personnages les plus fascinants de l'Histoire de la NBA. Son parcours, jusqu'à son décès tragique en janvier dernier, est inspirant. Et il est au coeur d'un nouveau livre : "Remember his name, the rise of Kobe Bryant." Un bouquin écrit par Mike Sielski, originaire de Philadelphia comme le Black Mamba. Ce nouveau livre devrait raconter la vie de la légende NBA en insistant notamment sur sa jeunesse et son développement au sein du lycée de Lower Merion, à Philly. L'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur ce joueur qui nous a tant fait rêver.

So...I have news. I've reached an agreement on my next book: "Remember His Name: The Rise of Kobe Bryant." It's scheduled for Fall '21 & will tell Kobe's origin story: his family history/early life, his career at @LMHSAces, & his development as a person/basketball star. #Lakers

