Encore des bonnes nouvelles de Delonte West, ça fait plaisir !

Ça ressemble de plus en plus à une belle histoire et ça fait plaisir. Ça soulage, aussi. Delonte West était au bord du gouffre il y a quelques mois. Sans domicile fixe, toxico-man et vraiment sur une pente très délicate. Un crève-cœur pour le monde NBA, qui se souvient de l’époque où il était un arrière plus que correct sous les couleurs des Dallas Mavericks ou des Cleveland Cavaliers.

Delonte West, des images choquantes et une terrible descente aux enfers

Alors Mark Cuban a décidé d’intervenir. Le propriétaire de la franchise texane a pris contact avec son ancien joueur, mais aussi avec sa famille. Il les a réunis. Et il a aidé à financer la cure de désintoxication de West. Ça semblait aller mieux depuis. Cuban avait donné des nouvelles rassurantes. Et Delonte a même été aperçu en train de rejouer au basket.

La belle image du jour : Delonte West de retour sur un parquet de basketball

Visiblement, il continue de remonter la pente. Shams Charania nous informe aujourd’hui que Delonte West a retrouvé un boulot, dans le centre où il a été accueilli.

Update on Delonte West: West now has a job at the Rebound therapy center in Florida, which is the rehab facility he attended.

Dallas Mavericks owner Mark Cuban reunited West with his mother in September and has stayed in close contact.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021