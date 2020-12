DeMar DeRozan a coursé un cambrioleur qui visait… la maison de Kylie Jenner

La raison pour laquelle les stars vivent dans des communautés fermées, entre elles-mêmes, et surveillées, c'est généralement parce qu'elles craignent les intrusions et les cambriolages. Parfois, ça ne suffit pas. DeMar DeRozan a passé un moment effrayant et désagréable il y a quelques semaines, dans sa résidence de Los Angeles.

Selon TMZ, l'arrière des San Antonio Spurs se trouvait chez lui lorsqu'il a entendu un bruit dans une pièce où jouait l'un de ses enfants. DeRozan a alors sprinté pour voir de quoi il s'agissait et s'est retrouvé face à face avec un homme qui venait de pénétrer la maison. Le All-Star l'a coursé hors de chez lui.

Quelques minutes plus tard, l'homme est revenu dans le voisinage, mais s'est cette fois fait attraper par le service de sécurité. DeMar DeRozan a dû être ravi d'apprendre que l'individu ne voulait absolument pas atterrir chez lui, mais chez l'une de ses voisines... Kylie Jenner.

"J'ai grandi à Compton, j'ai vu des choses pires que celle-là", a commenté DeMar DeRozan.

Les Spurs, qui ont vu l'ancienne star des Toronto Raptors prolonger durant l'intersaison en activant sa player option, peuvent compter sur un joueur et un homme plein de sang froid dans leurs rangs.