DeMar DeRozan va-t-il revenir à la maison ? Originaire de Los Angeles, plus précisément de Compton, l’arrière All-Star est susceptible de changer d’équipe pendant l’intersaison. Déjà parce qu’il dispose d’une option sur son contrat pour la prochaine saison. Mais même s’il décidait finalement de ne pas renoncer à ses 27 millions de dollars, les San Antonio Spurs pourraient le transférer.

Une destination potentielle se dégage déjà. En effet, DD a été annoncé du côté des Los Angeles Lakers. Un transfert qui impliquerait Danny Green et Kyle Kuzma, tous les deux envoyés dans le Texas en contrepartie e l’ancienne superstar des Toronto Raptors. Nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse d’une rumeur vraiment fiable. Mais pour Sam Mitchell, ancien coach NBA, ça serait une très belle prise pour les champions en titre.

How can this Lakers team become a dynasty? Go get DeMar DeRozan, says @SamMitchellNBA and @hoopscritic #LakeShow pic.twitter.com/9SvHDp2zlz — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) November 14, 2020

« DeMar DeRozan, ça serait un ‘game changer’ pour les Lakers. Vous prolongez de deux ans la fenêtre de LeBron James à L.A. Parce qu’il n’aurait plus besoin de jouer 35 minutes par match. »

Plus de repos pour LeBron James pendant que DeMar DeRozan et Anthony Davis portent l’équipe. Puis le King qui roule sur tout le monde en playoffs. C’est un résumé assez simpliste. Parce qu’il y a aussi la question du « fit » qui se pose. DeRozan n’est pas du tout adroit derrière l’arc à trois-points et ça peut poser des problèmes de spacing aux Lakers. On l’a bien vu depuis plus de dix ans : c’est entouré de shooteurs que James est le plus dominant.

