DeMar DeRozan, le troisième homme du Big Three des Nets ?

Qui pour épauler Kevin Durant et Kyrie Irving aux Brooklyn Nets ? Depuis de nombreuses semaines, cette franchise fait l'objet de rumeurs concernant l'arrivée d'une troisième star afin d'épauler ce duo. Les noms de Bradley Beal (Washington Wizards) ou encore de Jrue Holiday (New Orleans Pelicans) ont été évoqués.

Mais selon les informations du journaliste Brandon Robinson, les Nets disposent d'un intérêt pour DeMar DeRozan. A 31 ans, l'arrière serait malheureux aux San Antonio Spurs et chercherait à donner un nouveau souffle à sa carrière. Et cette intersaison, il se trouve en capacité de se retrouver sur le marché.

En effet, dans son contrat, l'ancien des Toronto Raptors peut décliner sa "player option", estimée à 27 millions de dollars, pour la saison prochaine. Sur le plan financier, il n'a vraiment aucun intérêt à prendre cette décision. Mais s'il veut vraiment partir et qu'il dispose de la garantie d'un long contrat chez un prétendant au titre NBA, cette possibilité peut le faire réfléchir.

Et même si DeRozan active son option - l'hypothèse la plus probable -, son départ pourrait toujours être d'actualité. Malgré son apport aux Spurs (22,1 points, 5,6 passes décisives et 5,5 rebonds de moyenne cette saison), le Californien n'incarne pas l'avenir à San Antonio. Face à une belle offre, les dirigeants texans risquent de sérieusement étudier la possibilité de l'échanger.

En tout cas, sur le papier, son association avec Durant et Irving pourrait séduire les Nets. Avec son expérience et sa régularité, DeMar DeRozan peut représenter un vrai lieutenant de luxe. De plus, il dispose de cette capacité à se fondre dans un collectif. Et malgré un statut d'All-Star, il n'est pas franchement du genre à faire de vagues.

Dans un vestiaire où les egos ne seront pas simples à gérer, il s'agit d'un atout précieux. Il faudra suivre avec attention ce dossier qui risque d'animer l'intersaison.