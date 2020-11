DeMar DeRozan active son option, en attendant un trade ?

Difficile de dire non à 27 millions. Même pour un joueur NBA. DeMar DeRozan n’est peut-être pas le joueur le plus heureux du monde aux San Antonio Spurs – du moins d’après les rumeurs – mais il a quand même prolongé son bail d’un an avec la franchise texane. Ou il a plutôt activé son option pour rester au moins jusqu’en 2021.

Enfin ça, c’est s’il n’est pas transféré avant. Parce que maintenant que l’ancien All-Star est sous contrat, les éperons peuvent en profiter pour l’échanger. Son contrat expirant peut potentiellement intéresser quelques candidats au titre. Un trade vers les Los Angeles Lakers était notamment évoqué récemment.

DeMar DeRozan vers les Lakers dans un trade impliquant 3 joueurs ?

Les spéculations sur son avenir pourraient continuer tout au long de la saison, même s’il n’est pas transféré d’ici la reprise le 22 décembre dernier. En effet, les Spurs seront probablement tentés de récupérer une contrepartie en l’échange de leur meilleur joueur plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre dans un an.

Même s’il ne correspond pas au profil « moderne » de l’arrière, DeMar DeRozan tournait tout de même à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes la saison dernière. C’est un basketteur très talentueux, à l’aise balle en main.

En attendant d’être fixé sur son sort, le vétéran de 31 ans confie se réjouir de revenir à San Antonio pour une année supplémentaire.