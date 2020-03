DeMar DeRozan va tester le marché s’il ne prolonge pas aux Spurs

L'avenir de DeMar DeRozan aux San Antonio Spurs paraît assez flou. Malgré des performances totalement correctes sur le plan individuel, l'arrière ne s'inscrit pas forcément sur le long terme dans le Texas. La preuve avec les nombreuses rumeurs ces derniers mois concernant un possible trade du Californien. Il faut dire que malgré son apport, l'ancien joueur des Toronto Raptors ne permet pas à son équipe d'être, pour l'instant, en Playoffs. Et selon les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, DeRozan a prévu de décliner son option, estimée à 27,7 millions de dollars, pour tester le marché cet été s'il ne parvient pas à un accord pour prolonger aux Spurs avant.

Il s'agirait d'un choix fort de la part du joueur de 30 ans. Il privilégie donc un contrat sur le long terme, quitte à faire une croix sur de l'argent. Cependant, les risques sont en réalité assez limités pour lui. En effet, la Free Agency 2020 sera plutôt faible et DeRozan pourrait être l'un des meilleurs joueurs disponibles. On annonce d'ailleurs que les New York Knicks pensent déjà à passer à l'offensive pour lui. Avec cette prise de position, le natif de Compton met ainsi la pression aux Spurs. Car s'il n'obtient pas sa prolongation à San Antonio, DeMar DeRozan ira chercher un long et joli contrat ailleurs...