George Karl lâche une phrase de hater sur DeMarcus Cousins

Deux caractères de cochon. Deux hommes très têtus. Soit ça passait, soit ça explosait en plein vol. Les Sacramento Kings ont pris un pari risqué en nommant George Karl sur le banc en cours de saison en 2015. Le coach au tempérament sanguin se retrouvait désormais en charge d’un jeune DeMarcus Cousins constamment rattrapé par son côté impulsif. Le mélange promettait de faire des étincelles. Et bien évidemment, ça n’a pas marché. Les deux hommes sont constamment allés au clash. Si bien qu’à peine un an plus tard, la franchise californienne, plus ou moins forcée de faire un choix, préférait se séparer de son entraîneur. Visiblement, Karl en veut toujours à DMC. Pour preuve, ce tweet.

George Karl's most hated player: 10 years ago: DeMarcus Cousins

Today: DeMarcus Cousins pic.twitter.com/WyfjJ3UWi7 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2020

DeMarcus Cousins était donc le joueur que George Karl détestait le plus il y a dix ans (bon techniquement, le pivot venait de débarquer en NBA à ce moment-là mais on a compris l’idée) et il l’est encore aujourd’hui. Assez dur d’ailleurs parce que l’ancien All-Star traverse des moments difficiles. Aujourd’hui, justement, il n’est quasiment plus un joueur NBA (mais bon, on a compris l’idée…). Il lutte pour se refaire une place après plusieurs blessures assez sévères. Mais le coach n’en a visiblement rien à carrer. Il n’a d’ailleurs pas retrouvé de poste dans la grande ligue depuis qu’il a été viré par les Kings.

Les deux ne seront probablement jamais amis. Et ils continuent de se piquer dès qu’ils en ont l’occasion. Cousins a par exemple qualifié Karl de « pire coach » qu’il a connu en NBA. Et pourtant, aux Kings, il en a vu défiler…