À quatre jours de la deadline, les rumeurs vont logiquement s'intensifier. Beaucoup de joueurs sont cités, comme Clint Capela ou encore Kevin Love. À New York aussi, les candidats au départ sont nombreux. La nouvelle saison catastrophique des Knicks va amener le front-office à changer de stratégie. Tout comme Marcus Morris, Dennis Smith Jr est le new-yorkais le plus ciblé pour un trade. L'ancien meneur des Mavs sombre totalement cette saison avec 5,2 points à 32% en 15 minutes. Bien loin des 15,2 de sa saison rookie il y a deux ans... À sa décharge, il s'est retrouvé au milieu d'une pluie de meneurs, tout en ayant des problèmes physiques.

On avait déjà évoqué un intérêt des Minnesota Timberwolves, dont le poste de meneur est vacant suite au départ de Jeff Teague. Mais le Magic d'Orlando serait également sur le coup pour le récupérer. Les floridiens avaient déjà flairé le bon coup l'an passé avec Markelle Fultz, échangé contre un second tour. Ils pourraient en faire de même avec Dennis Smith Jr dont la cote est au plus bas. Mais faire cohabiter deux jeunes ambitieux au même profil et sur le même poste est-il réellement une bonne idée ? D'autant plus que sans être très convaincant, le Magic est toujours dans le top 8, à une victoire des Nets actuellement 7e.