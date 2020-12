Derrick Jones Jr bloque et chambre LeBron James, « un grand acteur »

Les Portland Trail Blazers ont fait tomber les Los Angeles Lakers. Derrick Jones Jr peut jubiler. Le jeune intérieur bondissant a compilé 5 points et 3 rebonds. Des stats pas folles mais il a fait ressentir sa présence en défense. LeBron James, par exemple, en a fait les frais.

Le King s’est fait contrer deux fois par DJJ. Et pas de n’importe quelle manière en plus. Assez salement en fait.

Derrick Jones Jr. denies LeBron James at the rim! 🖐🏽🚫pic.twitter.com/FYd9zynxq6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 29, 2020

Quelle violence. Derrick Jones Jr n’est pas surnommé « Air plane Mode » par hasard. Le block ci-dessous n’a pas compté mais, bon dieu, quelle détente totalement dingue.

LeBron got fouled but look at how high Derrick Jones Jr jumped ✈️ pic.twitter.com/Tv0u9dmiGT — gifdsports (@gifdsports) December 29, 2020

LeBron James n’a pas bronché. Mais son jeune adversaire est persuadé qu’il l’a dérangé tout au long de la partie.

« C’est un grand acteur, il ne montre rien », note Jones Jr, qui précise qu’il a agacé LBJ tout en insistant sur le fait qu’il s’en fiche si son comportement énerve ses vis-à-vis.

Derrick Jones Jr peut savourer sa victoire. Mais il ferait mieux de se méfier lors du prochain duel contre James et les Los Angeles Lakers. Parce que si le quadruple champion NBA ne montre rien, il n’oublie rien non plus.

