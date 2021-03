Se blesser gravement après avoir cravaché pour revenir, Derrick Rose sait beaucoup trop bien ce que c'est. Le meneur des New York Knicks pourra être de très bon conseil pour son coéquipier Mitchell Robinson. Le jeune pivot des Knicks avait manqué plus d'un mois de compétition et était un précieux renfort pour Tom Thibodeau depuis trois matches. Malheureusement, Robinson s'est fracturé le pied en début de match cette nuit contre les Milwaukee Bucks. Un coup dur pour le joueur et pour son équipe, qui ne pourra très certainement plus compter sur lui jusqu'à la fin de la saison.

Rose, pour en revenir à lui, a appris la nouvelle dans son interview d'après-match avec les commentateurs locaux. On peut clairement voir que chaque blessure sérieuse d'un camarade l'affecte encore aujourd'hui, alors les drames de son début de carrière remontent à 10 ans. On notera la décence de Mike Breen, qui n'a pas insisté après avoir compris que Derrick Rose venait d'apprendre la nouvelle.

Derrick Rose hearing for the first time in postgame that Mitchell Robinson fractured his foot. Prayers 🙏 @23savage____ pic.twitter.com/TaFvQw4Aa6 — It’s a Hard Knicks Life (@HardKnicksLife) March 28, 2021

Touché par le COVID-19, Derrick Rose raconte une expérience inquiétante

Avec la blessure de Mitchell Robinson, il est probable que les Knicks tentent de recruter un intérieur libre dans les prochaines semaines. Andre Drummond les a considérés mais semble devoir opter pour Los Angeles. Reste l'expérimenté Gorgui Dieng, fraîchement libéré par Memphis et qui pourrait être utile à son ancien coach à Minnesota Tom Thibodeau.

New York est pour le moment 4e ex-aequo de la Conférence Est. Un classement inespéré en début de saison et que les Knicks vont devoir batailler pour conserver.