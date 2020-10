Le trade qui peut ramener Derrick Rose aux Bulls

Ah, Derrick Rose aux Chicago Bulls. Ou plutôt, ahhhhh que de souvenirs. Ceux d’une époque où le numéro 1 s’élevait dans les airs action après action, soir après soir, pour claquer des tomars monstrueux. Jusqu’à ce que ses genoux ne suivent plus. Blessures en cascade. Rééducation sur rééducation. La descente aux enfers. Jusqu’à son transfert aux New York Knicks. Le plus jeune MVP de l’Histoire de la NBA était devenu un cas perdu. Jusqu’à ce qu’il renaisse sous le maillot des Minnesota Timberwolves, puis des Detroit Pistons.

Il n’est plus un All-Star mais D-Rose est enfin régulier au haut niveau. Avec plus de 18 points et 5 passes par match cette saison par exemple. Le joueur de 32 ans semble enfin en paix avec lui-même. Il reprend du plaisir et c’est beau à voir. On peut enfin rêver d’une belle fin de carrière pour celui qui l’avait débuté en trombe avant de tomber tellement bas. Et pour boucler la boucle, nombreux sont ceux qui aimeraient le voir finir là où tout a commencé. Chez lui, à Chicago. Le joueur est encore sous contrat mais un transfert est envisageable. Les animateurs du podcast « Locked On Bulls » en ont imaginé un.

Un trade qui expédierait le quatrième choix des taureaux aux Pistons, en échange de leur huitième pick. Pour justifier cette belle remontée dans la loterie, les dirigeants de Detroit ajouteraient donc Derrick Rose. Chicago serait alors en mesure d’aligner une équipe compétitive avec le meneur mais aussi Coby White, Zach LaVine, Otto Porter Jr, Lauri Markkanen et Wendell Carter Jr.

Ça risque de rester au domaine du fantasme. On voit mal le nouveau management des Bulls se séparer du quatrième choix juste en l’échange de Rose et du huitième pick. Il faudrait un asset de plus. Et les Pistons cherchent eux aussi à se reconstruire, ils ne vont pas céder leurs jeunes. Pour l’instant, on peut toujours se faire plaisir en revoyant les highlights de « Pooh » sous la tunique des Bulls…

