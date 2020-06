Derrick Rose évoque son plus grand regret lors de ses débuts en NBA

A 31 ans, Derrick Rose a retrouvé un bon niveau aux Detroit Pistons. Après des années de galère en raison de ses problèmes physiques, le meneur s'offre un second souffle en NBA. Cependant, l'ancien joueur des Chicago Bulls n'a pas eu une carrière à la hauteur de son talent.

Auteur de débuts fracassants avec un titre de Rookie de l'année en 2009 puis celui de MVP en 2011, D-Rose était destiné à dominer les débats pendant de longues années. Mais finalement, ses blessures à répétition l'ont stoppé... Et avec le recul, le vétéran reconnait qu'il a désormais un immense regret par rapport à ses débuts dans la Ligue.

"Avant les matches (du Mondial 2010), j'avais l'habitude de regarder la préparation de Chauncey Billups. J'avais vu la façon dont il prenait soin de son corps. Même chose pour Lamar Odom, il avait une routine bien en place avant le coup d'envoi, il préparait son corps. Et moi, je regardais les deux en me disant 'ah ouais, ils sont à un autre niveau'.

J'étais un gamin à l'époque, je me disais 'mec, tu n'as pas besoin de faire ça dès maintenant. Je vais juste aller sur le parquet et faire des dunks'. Ce sont des choses que j'ai négligé quand j'étais plus jeune. Et j'aurais aimé les faire", a soufflé Derrick Rose pour le Bleacher Report.

Rien ne dit que Derrick Rose aurait éviter les blessures en étant plus prudent dès ses débuts. Il y a une part de malchance et aussi de fragilité physique. Mais il s'agit effectivement d'un "et si ?" qui aurait pu changer l'histoire de la NBA.