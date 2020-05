Des cartons historiques pour le documentaire sur Michael Jordan !

'The Last Dance' a débuté très fort puisque c'est déjà le documentaire le plus regardé sur Netflix mais aussi sur ESPN.

On se doutait que 'The Last Dance' ferait un carton. Un documentaire réalisé à partir de centaines et de centaines d'heures d'images dans l'intimité des Chicago Bulls de Michael Jordan, ça mettait l'eau à la bouche. Des équipes ont donc suivi les Chicago Bulls lors de leur dernière saison au sommet, en 1997-1998. Et c'est seulement plus de vingt ans après que l'ensemble est diffusé, après l'accord de MJ. En ces temps difficiles, sans sport à se mettre sous la dent, les épisodes sont comme une bouffée d'air frais. Avec une plongée dans l'univers de la NBA de l'époque et dans la carrière de Jojo. Mais aussi de Dennis Rodman, Scottie Pippen, etc. Immanquable pour les passionnés de balle orange.

D'ailleurs, personne ne le rate. Pour preuve, les chiffres d'audience historiquement élevé des quatre premiers épisodes. 'The Last Dance ' a déjà détrôné 'Tiger King' en tête des classements. C'est le documentaire le plus regardé sur Netflix. Mais c'est aussi celui qui réalise les meilleures statistiques sur ESPN. Le plus regardé de l'histoire du média US. Très fort. Pas surprenant, mais très fort quand même.

Via Reddit