Des playoffs médiocres en cas de reprise de la NBA cette saison ?

La NBA tient absolument à sauver sa saison et à sacrer une équipe. Compréhensible vu les sommes qui sont en jeu. Adam Silver n’a pas encore pris de décision. Mais si la ligue venait à reprendre, ce serait sans doute dans un lieu défini et fermé comme Las Vegas ou Orlando. Une bulle où s’installeraient les équipes et les joueurs pour plusieurs semaines afin de disputer les playoffs. Si l’idée – complètement inédite – est la moins pire, Udonis Haslem préfère toutefois émettre quelques bémols.

« Il faut que les joueurs puissent évacuer la pression pour conserver une bonne santé mentale. Sinon, le jeu sera moins bon, il y aura du mauvais basket. Les gars ne seront pas heureux et ça ne marchera tout simplement pas. Il ne faut pas que l’on soit juste enfermé dans un hôtel. »

Le Syndicat des joueurs a aussi alerté la NBA à ce sujet. Ça semble primordial que les acteurs des terrains puissent aussi décompresser. Surtout dans les moments les plus délicats de la saison. Sans leurs proches, ça risque d’être difficile de gérer tout ça. Et ça complique donc l’organisation.

Surtout que la plupart d’entre eux risquent d’être rouillés après de longs mois sans jouer. Il est donc probable que le niveau soit moins élevé que d’habitude en cas de reprise. Mais si la santé des joueurs est vraiment assurée – c’est un grand si – nous serons tous heureux de retrouver du basket.