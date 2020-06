Des recrues pour remplacer Kyrie Irving et Kevin Durant aux Nets ?

Les Nets pourraient signer un ou deux joueurs pour compenser les absences de Kyrie Irving et Kevin Durant, tous les deux blessés, à la reprise.

Spencer Dinwiddie rêvait du retour de ses coéquipiers Kyrie Irving et Kevin Durant au moment de la reprise de la saison NBA, le 31 juillet prochain. Le timing entretenait l’espoir. Cela fait maintenant bientôt un an que KD s’est blessé au tendon d’Achille lors des finales 2019. Il est normalement apte à reprendre la compétition. Quant à Irving, il s’était fait mal avant la suspension de la saison en cours. Mais les deux stars de Brooklyn ne prendront pas le risque de revenir dans la précipitation et dans ce contexte si particulier qu’est la fin de saison à Orlando.

Les Nets devront donc faire sans. Mais ça ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas remplacer leurs deux meilleurs joueurs. Selon Adrian Wojnarowski, la franchise new-yorkaise va chercher à signer du renfort pour les playoffs. Elle en a l’autorisation. En effet, la ligue permet aux organisations de compléter leur effectif.

Mais sous certaines conditions. Les Nets ne pourront pas ajouter des joueurs qui n’évoluaient pas en NBA ou en G-League cette saison. Donc pas de Jamal Crawford par exemple. Pas sûr que ces recrues puissent vraiment faire la différence. Mais sait-on jamais.