Alors que l’épidémie de COVID-19 remet sérieusement en question la fin de saison, la NBA resterait ouverte à un changement de format et de calendrier à l’avenir.

Personne ne sait encore réellement, pas même Adam Silver ou les propriétaires de franchises, si la saison 2019-2020 ira à son terme. La ligue est pour l’instant suspendue en raison de l’épidémie de COVID-19. Si jamais le championnat venait à reprendre, les finales seraient sans doute disputées en août. C’est justement une idée de Steve Koonin, le CEO des Atlanta Hawks. Il n’a pas attendu la crise sanitaire pour suggérer un chamboulement du calendrier. Le dirigeant avait déjà proposé de décaler le calendrier NBA. Et son idée commence à intriguer, comme le rapporte Adrian Wojnarowski.

« J’ai même eu écho d’un Président qui n’aimait pas l’idée au début mais qui est de plus en plus intéressé », note l’insider ESPN. « La prochaine saison sera peut-être forcée de débuter en décembre et se prolongera jusqu’à la fin de l’été. Ça serait un changement majeur dans le calendrier. La Summer League, la Draft, la Free Agency… tout serait décalé. »

La NBA serait attentive à la proposition. Mais déjà, avant ça, il faudrait que la saison en cours se termine. Si jamais elle était tout simplement annulée, la ligue pourrait rouvrir ses portes aux dates habituelles l’an prochain. On sait qu’Adam Silver apprécie les nouvelles idées mais on n’est pas convaincu par l’idée de voir des playoffs en pleine vacances d’été.