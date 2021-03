Les Pistons sont nuls mais ils sont dans l’Histoire quand même

Ces derniers temps, les Detroit Pistons n’ont pas souvent l’occasion de marquer l’Histoire de la NBA. La franchise du Michigan est en reconstruction et elle laisse essentiellement la place aux jeunes. Mais deux de ses joueurs ont réussi une performance rare hier soir, à l’occasion d’une large victoire contre les Toronto Raptors (129-105).

En effet, Dennis Smith Jr et Mason Plumlee sont entrés dans les annales de la ligue. En compilant tous les deux un triple-double le même soir. 10 points, 12 rebonds et 11 passes décisives pour le meneur. 14 points, 11 rebonds et 10 passes pour le pivot. Ils deviennent le douzième duo de coéquipiers à cumuler un triple-double au cours du même match.

🔥 @masonplumlee & @Dennis1SmithJr become the 12th pair of teammates to tally triple-doubles in the same game! #DetroitUp Plumlee: 14 PTS, 11 REB, 10 AST

Smith Jr.: 10 PTS, 12 REB, 11 AST pic.twitter.com/rOYex3RtmO — NBA (@NBA) March 4, 2021

Ray Scott et Donnie Butcher, deux autres joueurs des Pistons, avaient déjà effectué pareille performance en 1964. Smith Jr et Plumlee suivent donc leurs traces. La sortie est particulièrement encourageante pour le premier nommé, qui vient de débarquer en provenance des New York Knicks.

Le neuvième choix de la draft 2017 cherche à lancer sa carrière. Un peu de temps de jeu et d’exposition ne peut que lui faire du bien. Il tourne à 8 points et 4 passes de moyenne en 11 matches depuis qu’il porte les couleurs de Detroit.

CQFR : Embiid phénoménal, Lillard clutch, McConnell… historique !