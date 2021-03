Myles Turner intéresse pas mal d'équipes et les Indiana Pacers pourraient avoir intérêt à le trader avant la deadline.

Alors que la deadline des trades approchent en NBA, plusieurs noms intrigants sont apparus dans les rumeurs. Parmi eux, celui du pivot Myles Turner.

Pour l’instant, la franchise des Indiana Pacers n’auraient pas cherché à vendre leur joueur. Mais ça ne l’empêche d’intéresser certaines équipes qui auraient commencer à se renseigner pour savoir si Indiana serait prêt à le trader, selon l’Indianapolis Star.

Une possibilité à ne pas écarter puisque les Pacers ne sont pas au mieux. Il y a quelques semaines, ils affichaient un bilan positif qui semblaient les conduire vers les playoffs. Mais ils ont encaissé depuis 7 revers en 9 matches et ont dégringolé à la 10ème place (17-21). Une période compliquée qui pourrait les pousser à agir.

Or ils étaient prêts à se séparer de Myles Turner avant le début de la saison. L’équipe l’avait inclus dans une proposition de deal pour obtenir Gordon Hayward via un sign-and-trade.

Parmi les équipes intéressées, on retrouve deux prétendants au titre : les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. Les deux formations savent qu’elles risquent de croiser le Jazz de Rudy Gobert ou les Nuggets de Nikola Jokic si elles veulent aller au bout. Et Myles Turner pourrait leur apporter pas mal dans ce type de confrontation.

Même s’il n’a pas empêché Nikola Jokic de cumuler 32 pts et 14 rbds la nuit dernière, il l’a bien plus gêné que ce que les chiffres laissent transparaître. Et la défense a été bien meilleure collectivement quand il était sur le terrain.

Moins candidats au titre, voire beaucoup moins, mais tout aussi intéressés, les New York Knicks, les Charlotte Hornets et les New Orleans Pelicans auraient eux aussi commencé à se renseigner.