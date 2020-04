Les Chicago Bulls ont encore une fois déçu cette saison. Ils espéraient accélérer leur reconstruction en se rapprochant le plus possible de la course pour les playoffs à l’Est. Au final, ils étaient onzièmes au moment où la compétition a été arrêtée. Avec une nouveau départ, encore un, vu que la franchise se cherche un GM pour remplacer Gar Forman. Le propriétaire Jerry Reinsdorf a même un modèle à suivre : le Miami Heat. Il veut s’inspirer de l’organisation floridienne. Et même aussi piquer un ou deux de leurs joueurs au passage.

Selon le Chicago Sun, les Bulls sont ainsi intéressés par Goran Dragic et Derrick Jones Jr. Les deux membres de la rotation du Heat seront libres sur le marché au moment de la Free Agency.

Ce sont deux basketteurs au profil différent. Dragic, par exemple, est un meneur capable de scorer ou de distribuer. Il sortait du banc à Miami mais il a le niveau de jeu et l’expérience pour assurer dans le cinq majeur. Le Slovène de 33 ans réalisait même une belle saison avant la coupure avec plus de 16 points et 5 passes de moyenne. Jones Jr est un ailier très athlétique – vainqueur du Slam Dunk Contest – qui compilait plus de 8 points et 4 rebonds par match.