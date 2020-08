La nuit dernière, les Phoenix Suns ont dominé le Miami Heat (119-112). Comme depuis le début de cette bulle à Disney, la franchise de l'Arizona a pu compter sur un grand Devin Booker. Auteur de 35 points, l'arrière a affiché un visage dominateur malgré sa maladresse à longue distance. Ainsi, à Orlando, il ne reste plus qu'une seule équipe invaincue : Phoenix. 5 matches, 5 victoires pour les hommes de Monty Williams. Partis de loin dans la course aux Playoffs à l'Ouest, les Suns s'imposent désormais comme des candidats très sérieux. Et Booker ne cache pas ses ambitions.

"Je pense qu'on se trouve à un tournant pour nous. Nous avons eu des moments pendant la saison où nous avons bien joué. Mais comme dans toutes les équipes jeunes, il y a des hauts et des bas. Je pense que si on continue comme ça, en restant fidèles à nos principes, on va grandir dans des matches aussi importants. Depuis que je suis à Phoenix, nous n'avons pas eu le succès attendu. Mais je me suis toujours senti soutenu. Donc nous devons tout donner pour les fans, pour l'organisation. On attend ça depuis longtemps, je crois que cette bulle représente une énorme opportunité pour nous", a analysé Devin Booker pour ESPN.

Grâce à cette série, Phoenix occupe désormais la 10ème place à l'Ouest. A seulement 1 victoire des Portland Trail Blazers, 9èmes. Et à 2 des Memphis Grizzlies, 8èmes. Il reste trois matches aux Suns de Devin Booker pour créer une belle surprise au sein de cette bulle !