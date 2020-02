Les Memphis Grizzlies sont en reconstruction mais ils ont déjà une idée du noyau dur susceptible de ramener la franchise vers les sommets. Il y a évidemment Ja Morant, deuxième choix de la draft 2019 et favori pour le trophée de ROY. Mais aussi Jaren Jackson Jr. Et Dillon Brooks. Titulaire, performant, le joueur de 24 ans a été récompensé pour sa progression avec la signature d’un nouveau contrat. 35 millions pour trois années supplémentaires.

Memphis has agreed to a three-year, $35M extension with Dillon Brooks, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Drafté au second tour en 2017, le Canadien s’affirme pour sa troisième saison dans la ligue. Il compile plus de 16 points et 3 rebonds par match à 40% de réussite aux tirs. Les Grizzlies font plutôt une bonne affaire en le signant pour un peu plus de 10 millions de dollars annuels.

Dillon Brooks s’était distingué cette semaine pour ses propos sur Andre Iguodala. Il avait déclaré être « pressé » que le vétéran soit transféré afin de lui montrer ce que valent les Grizzlies. En effet, « Iggy » refusait de jouer pour Memphis malgré les résultats surprenants de la jeune équipe, actuellement huitième à l’Ouest. Le triple champion NBA a finalement été envoyé à Miami cette nuit.