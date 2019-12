Au sein de la ligue, on pense que la carrière du fantasque et imprévisible Dion Waiters en NBA est d'ores et déjà terminée.

Que les playoffs 2016 de Dion Waiters semblent loin. 6e homme du Thunder, l'arrière était resplendissant et il s'en est fallu de peu pour qu'il dispute les Finales NBA. On peut même évoquer sa première saison en Floride où il enchaînait les belles perfs et les game-winners. Mais même à cette époque, il n'avait disputé que 46 rencontres. Il y en aura eu 77 de plus en deux saisons. Et donc toujours aucun depuis le début de cet exercice.

Le quatrième choix de la cuvée 2012 a vécu une vraie descente aux enfers, la faute à une grosse blessure à la cheville et une attitude indigne d'un sportif de haut-niveau. Le Heat l'a déjà suspendu à trois reprises depuis octobre. Les raisons ? Une crise de panique dans l'avion de l'équipe après avoir mangé un bonbon au cannabis, et des clichés de lui sur les réseaux sociaux en pleine "boatparty"... alors qu'il était censé être blessé.

Bref, Dion Waiters et le Heat, c'est sans doute terminé, et ce même s'il a repris l'entraînement hier. Il apparaît aujourd'hui très improbable de réintégrer un tel trublion dans un groupe qui est aujourd'hui 3e l'Est. Au sein de la ligue, on pense même que c'est la suite de sa carrière en NBA qui est plus que compromise "sauf incroyable et improbable retournement de situation". Personne ne s'intéresse à lui, et surtout son contrat fait qu'il est très compliqué à échanger.

"Son contrat est l'un des plus intradables que je n'ai jamais vus en NBA", avance un dirigeant de manière anonyme.

Son deal n'expirant qu'en 2021, avec encore 12M à percevoir cette année et 12,5M l'an prochain, quelle équipe voudra d'une telle enclume financière dans son effectif ? Reste également la possibilité d'un buy-out, mais là aussi ça reste hautement improbable. Autant dire que ça ne sent vraiment pas très bon pour Dion Waiters à court, moyen et long terme.