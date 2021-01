« Dirk Nowitzki détestait LeBron James, Wade et le Heat »

JJ Barea a fait quelques révélations sur son ancien coéquipier Dirk Nowitzki et sa haine de LeBron James et du Miami Heat.

Le Miami Heat se sentait supérieur. Avec LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh dans l’effectif, les Floridiens avaient effectivement des raisons de penser que le titre NBA leur était promis. Mais quelques mois après leur signature – et leur présentation avec la promesse de gagner des tonnes de bagues – le trio était mis en difficulté par Dirk Nowitzki et une équipe des Dallas Mavericks pourtant pas considérée comme favorite au coup d’envoi de la saison.

Les finales tournaient à l’avantage des Texans, et ce malgré le fait que l’intérieur allemand souffre de la grippe. Alors James et Wade ont cru bon de se moquer de leur adversaire. En faisant mine d’être, eux aussi, malade, devant les journalistes. Tout en se marrant.

Mais ça, ça n’a pas plus à Dirk Nowitzki. Pas du tout même. Un épisode sur lequel est revenu JJ Barea, lui aussi membre des Mavericks à cette époque.

« Dirk détestait Miami. Il détestait LeBron, Wade et Bosh. Il ne le dira jamais mais il ne pouvait pas les encadrer », assure l’ancien meneur de Dallas. « Dirk est un mec qui mène l’équipe en montrant l’exemple. Il ne parle pas beaucoup. Mais cette année là… il gueulait à chaque temps mort, à chaque mi-temps. Il était à fond. » « Quand LeBron et Wade ont commencé à se moquer de lui, ça l’a blessé. Ça lui a donné une source de motivation en plus pour les finir. »

On savait déjà que Dirk Nowitzki ne pouvait vraiment blairer Dwyane Wade. On a maintenant une témoignage de plus de son dédain envers LeBron James et compagnie.