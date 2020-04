Le tournoi 2K entre joueurs NBA a débuté hier soir. Kevin Durant a été éliminé par Derrick Jones Jr et Patrick Beverley a démoli Hassan Whiteside. Mais le match le plus déséquilibré de la soirée opposait Harrison Barnes à Trae Young. Le meneur des Atlanta Hawks l'a emporté d'environ 50 points avec les Milwaukee Bucks. Du coup, les deux hommes ont profité de ce duel sans suspense pour discuter et échanger des anecdotes. Young voulait notamment en savoir un peu plus à propos de Dirk Nowitzki. Barnes ne s'est pas fait prier pour lui répondre en révélant certains aspects de la personnalité de l'Allemand.

"- Harrison Barnes : C'était le meilleur. Il est super drôle.

- Trae Young : Ouais je joue avec Vince Carter et c'est ce qu'il m'a dit. Il a plein d'histoires à propos de Dirk et de son humour.

- Harrison Barnes : Il travaille très dur et c'est un tueur sur le terrain mais il s'assure toujours à ce qu'il prenne du plaisir sur le terrain, tout comme tous ceux qui sont autour de lui. Il fait tout pour que ça ne soit pas juste un job."

Dirk Nowitzki est vraiment quelqu'un à part. Très cool et pourtant très fort. On comprend pourquoi il est apprécié partout en NBA.