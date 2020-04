Dirk Nowitzki n'a évidemment pas manqué une miette des deux premiers épisodes de The Last Dance. La légende des Dallas Mavericks est un très grand fan des Chicago Bulls de l'époque et n'a pas manqué de le rappeler lors de son entretien à distance avec Ernie Johnson de TNT. Comme il l'avait déjà expliqué par le passé, Michael Jordan n'était d'ailleurs pas son joueur préféré dans l'équipe. Dirk lui préférait Scottie Pippen.

"C'était incroyable de voir Scottie Pippen présent pour mon dernier match en NBA. Michael Jordan est le G.O.A.T. mais Scottie était l'une de mes idoles. Il était tout là haut. J'étais vraiment un gros fan des Bulls dans les années 90".

Scottie Pippen était effectivement présent pour les adieux de Dirk Nowitzki il y a un peu moins d'un an, en compagnie de quatre autres des joueurs préférés de l'Allemand : Charles Barkley, Larry Bird, Shawn Kemp et son compatriote Detlef Shrempf.

Le premier contact entre Dirk Nowitzki et Scottie Pippen n'a toutefois pas été idyllique. Dans un documentaire sur ARTE qui remonte à une quinzaine d'années, le "Wunderkind" confiait sa déception face au comportement de Pippen.

"Scottie était mon idole. Quand je suis arrivé en NBA à 20 ans, mon troisième match était face aux Bulls et donc contre lui. C'était une émotion forte pour moi. J'avais du mal à y croire. Tous ces joueurs sur les posters de ma chambre, je jouais maintenant contre eux. C'était fou. J'ai été déçu parce que Scottie était mon idole et que de manière incroyable c'est un connard arrogant".

Les choses se sont bien arrangées depuis, sans quoi on imagine mal Scottie Pippen venir faire un discours lors du dernier match de Nowitzki.