Devant les images de l'altercation entre Masai Ujiri et un shérif, Doc Rivers s'est dit très attristé par cette nouvelle affaire

C'est peu dire que le climat social est très tendu aux Etats-Unis. Le meurtre de George Floyd a mis le feu au pays qui est, aujourd'hui, plus divisé que jamais. Il y a quelques jours, un nouveau foyer a été recensé par la monde de la NBA. Lors du Game 6 des dernières Finales, Masai Ujiri avait eu une altercation avec un shérif californien. À l'époque, les faits paraissaient flous et le dirigeant des Raptors avait même été désigné comme l'agresseur. De nouvelles images ont démontré que c'était en réalité tout l'inverse. On y voit le shérif en question, Alan Strickland, repousser violemment à deux reprises le GM de Toronto. Sans raison apparente. Masai Ujiri a décidé de retourner dans les tribunaux pour que justice soit faite. Des vidéos qui n'ont pas manqué de faire réagir l'univers NBA, à commencer par Doc Rivers.

"Il m'a partagé la vidéo. C'était très triste à voir", admet Doc Rivers. "C 'était très blessant de voir cette vidéo. Un homme qui au sommet de sa carrière, qui va rejoindre le parquet pour célébrer le titre avec son équipe. On lui a rappelé, une nouvelle fois, de quelle couleur il était. Et c'est simplement triste."

Présent au moment des faits, le président des Warriors, Rick Welts, a lui utilisé Twitter pour s'exprimer sur ce sujet brûlant.

"À mon ami Masai Ujiri, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. J'ai eu le coeur brisé en voyant la vidéo de ce qui aurait dû être le plus beau moment de ta carrière. C'était très dur à regarder en sachant tout ce qui a tourné autour de toi par la suite. Bien que nous n'ayons joué aucun rôle dans la gestion de notre ancienne salle, c'est arrivé à un match des Warriors et pour ça, je présente mes excuses."

C'est, quoi qu'il en soit, une affaire dont la NBA et le monde en général, se serait bien passée.

Masai Ujiri porte plainte contre la police après avoir été agressé