Doc Rivers allume LeBron James sur le load management

Auteur de plusieurs sorties cette saison contre le load management, une stratégie qui consiste à mettre un joueur au repos afin de le préserver pour les Playoffs, l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James en a rajouté une couche lundi. Et forcément, quand on parle de load management, on pense à Kawhi Leonard. Comme l'an dernier aux Toronto Raptors, les Los Angeles Clippers ont opté pour ce fonctionnement avec l'ailier. Et autant le dire tout de suite, Doc Rivers n'a vraiment pas apprécié les propos du King. Invité à revenir sur la sortie de LBJ, le coach des Clippers l'a allumé...

"Il s'agit de notre philosophie. Après, je ne sais pas quelle philosophie ils ont eux. Je pense que c'est probablement celle que LeBron impose, pour être franc. Ça explique bien des choses pour moi. J'aime ce que nous faisons ici, et je pense que c'est surtout la chose la plus intelligente à faire. Nous verrons bien à la fin", a ainsi lancé Doc Rivers devant les médias.

Très critiqué au sein de la Ligue pour sa gestion avec Leonard, Rivers a donc décidé de contre-attaquer. Même contre LeBron James. Le meilleur moyen pour cela ? Mettre en avant son omnipotence aux Lakers. Au moins, Doc Rivers a ainsi rajouté du piquant aux futurs derbys de LA...