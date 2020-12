Parti à Philadelphie cet hiver après son échec retentissant avec les Clippers dans la bulle, Doc Rivers a eu sa part de responsabilité. Paul George l'a bien souligné il y a quelques jours, notamment sur son utilisation et le peu d'ajustements réalisés dans la série contre Denver où LA menait 3-1 avant de s'effondrer.

Une première fois, le néo-Sixer a répondu gentiment à son ancien joueur, sans entrer vraiment dans les détails. Il avait néanmoins expliqué que son adjoint, Tyronn Lue, devenu coach, était déjà en place à ce moment-là. Histoire de dire que son rôle pourrait ne pas trop changer. Mais pour ESPN, Doc Rivers a voulu pleinement se justifier mais tout en comprenant la position de l'ancien des Pacers.

Doc Rivers répond une première fois à Paul George

"C'est simplement l'opinion de Paul. J'ai adoré le coacher. Maintenant, si vous regardez les stats, il a plus joué de pick and roll l'an dernier que dans toute sa carrière. Donc je ne sais pas comment c'est possible et ça ne me dérangerait pas de jouer comme Ray Allen si j'étais joueur. Ray Allen était très spécial mais c'est son avis et je suis ok avec ça. L'équipe était seconde au scoring. Scorer n'était pas un problème. C'est gagner qui était un problème."

Pour rappel, PG13 avait balancé qu'il était utilisé comme Ray Allen ou JJ Redick et qu'il n'avait pas assez de pick and roll. Bref, qu'il ne jouait pas son jeu. Alors Kevin O'Connor est allé dénicher quelques stats dont celle-ci. 33% des actions de Paul George étaient sur pick and roll la saison dernière. Soit le plus haut total de sa carrière (il était à 25% à OKC)...