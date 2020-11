Quand Donald Trump considérait LeBron comme « un gars génial »

Donald Trump ne lâche rien. Et encore moins une occasion de rabaisser, d’insulter ou d’humilier l’un de ses opposants. Dans son viseur, un certain LeBron James. Le Président américain s’en prend fréquemment au quadruple champion NBA, qui a lui-même critiqué plusieurs fois les décisions et le comportement du chef de l’Etat. Depuis, Trump pique le King à chaque fois qu’il le peut. Même lors de son dernier meeting de campagne, hier soir.

Donald Trump et ses partisans s’en prennent à LeBron James lors d’un meeting

L’ironie, c’est qu’il fut une époque où Donald Trump, encore loin de la politique, admirait le succès de LeBron James. En effet, un tweet a refait surface depuis. Alors, ça vaut ce que ça vaut (donc un tweet…) mais l’homme d’affaire encensait LBJ en le qualifiant même de « mec génial. » Même si ça remonte à 2013.

Congratulations to @KingJames on winning Athlete of the Year in last night’s @ESPYS. LeBron is also a great guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2013