Doug Christie, l’homme qui a construit le rookie Tracy McGrady

Interrogé dans "All The Smoke", Tracy McGrady est revenu sur l'importance de Doug Christie alors qu'il n'était qu'un rookie

En 1997, Tracy McGrady n'était qu'un gamin de 18 ans qui débarquait en NBA. Directement venu du lycée sans passer par la case université, T-Mac a mis quelques années avant de devenir cet incroyable scoreur. Comme si sa période à Toronto avait finalement été sa NCAA à lui. Dans l'Ontario, il a appris aux côtés de Vince Carter. Mais sa superstar de cousin éloigné n'est pas le seul qui a façonné le joueur qu'est ensuite devenu Tracy McGrady. Invité dans "All The Smoke", l'émission de Matt Barnes et Stephen Jackson, il a confié qu'un autre joueur l'avait grandement fait progresser.

" J'adore Doug Christie. On faisait des un contre un tout le temps lui et moi. C'est comme ça que j'ai travaillé mon jeu de un contre un et que j'ai gagné en confiance. Parce que je savais que c'était un grand défenseur. C'était un sacré défenseur."

Joueur assez sous-côté, que ce soit à Toronto et ensuite à Sacramento, Doug Christie n'en était pas moins indispensable. Défensivement, il a longtemps fait partie des meilleurs dans ce domaine. Au point d'être trois fois intégré à la seconde équipe défensive de la ligue, et une fois dans All-Defensive Team. Un vrai poison pour les joueurs adverses qui n'avait pas peur de se friter quand c'était nécessaire.

Tracy McGrady n'est pas le premier à créditer Doug Christie puisque Jamal Crawford et Jason Terry l'ont également fait ces derniers temps.