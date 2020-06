Comme sept autres franchises, les Golden State Warriors ne verront pas la Floride et DisneyWorld. Le clap de fin officiel d'une saison cataclysmique. Entre roustes et blessures, rien ne s'est passé comme prévu, si bien que le double champion 2017-2018, et dernier finaliste va terminer dernier de la NBA. Mais qui dit dernier, dit aussi lottery team et donc 14% de chances de décrocher le premier choix de la Draft, au même titre que les Wolves et les Cavs.

Depuis l'an passé, les trois pires bilans ont un pourcentage de chance identique dans la course au first pick. Une manière de réduire le tanking. Avec cette nouvelle formule, les Dubs ont, quoi qu'il arrive, l'assurance de piocher dans le top 5. Mais que vont faire les dirigeants avec ce choix de Draft ? Bob Myers a déjà confié qu'un trade était une possibilité.

En attendant le 25 août - date de la lottery - les Warriors vont continuer à étudier tous les cas de figure possibles selon la place qu'ils occuperont lors de la Draft. The Chronicle croit savoir que concernant le premier choix, les intentions du front office seraient de sélectionner Anthony Edwards. L'arrière de Georgia est sans doute le meilleur prospect de cette cuvée incertaine. Puissant et doté d'un tir correct, Edwards pourrait donc être une sorte de sixième homme de luxe.

Concernant le plan B, à savoir une sélection entre la 2e et la 5e place, les Warriors ont trois cibles de choix. Isaac Okoro et Deni Avdija en font partie. Tout comme Tyrese Haliburton dont le profil complet plaît davantage que ceux de LaMelo Ball et du Français Killian Hayes.

Reste désormais à attendre fin août puis le 15 octobre pour connaître un peu mieux les intentions réelles des Golden State Warriors. Mais quoi qu'il en soit, ils ont de quoi être très optimistes pour la saison prochaine.