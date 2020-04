Un candidat à la Draft 2020 en prison pour meurtre !

Quand on dit de certains joueurs qu'ils auraient sans doute mal tourné ou se seraient laissés embarquer dans des histoires s'ils n'avaient pas fait carrière en NBA, c'est la vérité. L'exemple tragique de Teshaun Hightower est là pour le rappeler.

L'arrière de la fac de Tulane, inscrit à la Draft NBA 2020, a été arrêté et inculpé de meurtre, agression aggravée et possession d'une arme à feu en lien avec un homicide ce week-end, annonce NBC Sports. Incarcéré à la prison de Henry County en Géorgie en attendant son procès, Hightower est le suspect principal du meurtre de Devante Anthony Long, assassiné le 8 avril dernier, et a été appréhendé en même temps que cinq des six suspects principaux.

Cette saison, Teshaun Hightower tournait à 15.9 points de moyenne avec Tulane, une fac qu'il avait rejoint l'été dernier après avoir débuté sa carrière à Georgia. Expulsé de l'université après ces révélations, Hightower, 20 ans, espérait être drafté en NBA.

On ne connait pas encore le contexte dans lequel s'est déroulé ce drame, mais ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un joueur ou futur joueur NBA se retrouve dans cette situation. Parmi les pros, l'exemple de Javaris Crittenton, ancien joueur des Wizards ou des Lakers, condamné à 23 ans de prison pour son implication dans le meurtre d'une femme, fait toujours froid dans le dos...